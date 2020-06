Gravina esulta: “Ha vinto il calcio, far ripartire la Serie A era un’esigenza”

E’ stata una giornata molto importante quella di oggi per il calcio italiano. Dal consiglio federale di questa mattina sono usciti infatti verdetti molto importanti, non solo per quanto riguarda riguarda la Serie A, ma anche e soprattutto per le categorie inferiori. Ad ogni modo, nonostante lo scetticismo di diversi club, alla fine l’idea di playoff e playout lanciata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato eletto come piano B in caso di nuovo stop al campionato.

Come specificato dallo stesso numero uno della Federcalcio nelle parole raccolte da Sky Sport, quella di portare a termine la stagione cercando di assegnare a tutti i costi i titoli, era una direttiva della Uefa che non poteva essere ignorata dal calcio italiano. Qui le parole di un Gravina particolarmente gioioso: “Ha vinto il calcio, ha dimostrato coerenza. Sempre sostenuta esigenza di far ripartire Serie A In caso di stop previsto nuovo format con playoff e playout come auspicato da Uefa”.

