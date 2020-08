Gravina lancia l’allarme: “Preoccupato dall’aumento dei contagi. Apertura stadi? Al momento nessuna garanzia”

Il coronavirus in Italia negli ultimi giorni sta tornando a far paura, a far parlare di sé. I contagi in tutto il paese stanno aumentando e questa nuova prima ondata, non ha risparmiato neanche il mondo del calcio italiano. Infatti, è notizia delle ultime ore che il portiere della Roma Antonio Mirante e quattro giocatori del Cagliari sono risultati essere positivi al virus.

A tal riguardo è intervenuto Gabriele Gravina. Il presidente della Federcalcio italiana ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a Il Messaggero, durante la quale ha voluto lanciare un appello a tutti: “Voglio cogliere quest’occasione per rivolgere un invito ai nostri tesserati: tutti vogliamo giocare a calcio, ma prima di essere atleti, dobbiamo essere uomini e cittadini coscienziosi e pertanto dobbiamo continuare a rispettare le disposizioni che ci vengono date. Dobbiamo cercare di bloccare la diffusione di questo maledetto virus.”

Continuando sull’argomento: “A me preoccupano tanto i comportamenti irresponsabili. Dobbiamo assolutamente evitarli.”

In vista della prossima stagione: “Dobbiamo trovare una soluzione al problema dell’invasività fisica dei tamponi. Il protocollo stilato a maggio (tamponi ogni 4 giorni per il gruppo squadra) per pochi mesi andava bene, ma per una stagione intera è insostenibile.”

In chiusura sulla riapertura degli stadi: “L’andamento dei contagi in questo momento non ci consente assolutamente di fare passi in questa direzione, almeno per ciò che riguarda i grandi numeri. Il calcio senza tifosi è uno spettacolo a metà, ma noi dobbiamo essere ben consapevoli di ciò che sta accadendo in Italia. Quando e se la situazione migliorerà e lo consentirà, saremo pronti a riportare la gente allo stadio.”

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<