Gravina: “Pronti per la ripartenza, i rischi restano comunque alti. L’UEFA decisiva”

Il campionato italiano riprenderà a metà giugno: dopo tre mesi di stop forzato per l’emergenza Covid-19 si tornerà a parlare di calcio giocato. Si inizierà con la Coppa Italia e con le sfide tra Napoli ed Inter e Juventus e Milan. La Serie A – invece – riaprirà i battenti il 20 giugno con i recuperi della 25^ giornata.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gabriele per fare il punto:

WEEKEND – “Siamo in una fase meno complessa ma è un momento delicato. Siamo nel tempo della programmazione, pronti a ripartire ma siamo rigidi perché i rischi sono alti”.

PRIMA PAGINA EQUIPE – “L’Italia si è affidata all’UEFA dal primo momento. Non potevamo essere estranei alla ripartenza. Titolo Equipe? Portiamo a casa un risultato importante, ha influito molto la nostra determinazione. E’ stato utile essere coordinati con l’UEFA”.

CALCIO ITALIANO – “Ne esce in maniera rafforzata ed armoniosa. L’incontro di giovedì con Spadafora è stato – a differenza di momenti di tensione – armonioso e simbolo della condivisione. Ci siamo tolti un peso che portavamo da tempo. Abbiamo dimostrato coerenza ed il calcio ha preso coscienza dei suoi limiti. Abbiamo dialogato costantemente con il Ministro e ci sono stati incontri settimanali all’interno delle federazioni. Ne usciamo con forza e dando messaggi di speranza al nostro Paese. I rischi ci sono ma dipenderà da noi e da un pizzico di fortuna”.

MOMENTO IN CUI PENSAVA DI NON RIPARTIRE – “E’ stata una preoccupazione molto forte, abbiamo vissuto momenti difficili in un mondo in cui dobbiamo condividere con il cialtronismo. Ci sono stati momenti con i miei amici abbiamo dovuto convivere con i filosofi dell’ovvio, con i fautori del piano B. Ogni momento ha avuto sempre in noi la consapevolezza che il calcio italiano doveva ripartire. Il nostro calcio rappresenta la bellezza e l’occupazione. Non è solo economia, ma c’è bisogno anche di rispetto”.

MOMENTO PIU’ DIFFICILE DELLA CARRIERA – “E’ stato difficile non solo per me e per il calcio, ma per tutto il Paese. E’ stato impegnativo e costernato da una serie di piccoli accenni di grande amarezza. Sono venuti fuori tanti aspetti particolarmente chiari ed evidenti, mostrando il vero volto di tanti personaggi che ci circondano. Ho capito tante cose. Con molta franchezza ho seguito alcune indicazioni del Papa”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!