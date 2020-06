Gravina: “Quarantena soft un risultato straordinario. Ci auguriamo sia un provvedimento veloce”

Dopo il campanello d’allarme lanciato nella giornata di ieri dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alla proposta su una ‘quarantena soft’ lanciata da FIGC e Lega Serie A, il presidente Gabriele Gravina ha spiegato che in realtà la nuova manovra potrebbe essere approvata in tempi brevi. Sostanzialmente, al fine di permettere alle squadre di non dover mandare in isolamento tutti gli appartenenti al cosiddetto ‘gruppo-squadra’ in caso di positività al coronavirus al proprio interno, servirà una rapida modifica al decreto legge attualmente in vigore che altrimenti non consentirebbe l’approvazione della proposta verso una ‘quarantena soft’. Queste le parole di un fiducioso presidente della Federcalcio ai microfoni di Sky Sport:

QUARANTENA SOFT – “Ritengo straordinario il risultato che siamo riusciti ad ottenere con il Comitato Tecnico Scientifico. Non si tratta di eliminare la quarantena, ma di applicare una quarantena guidata e controllata, per cui non ritengo sia necessaria una modifica di legge. Io sono convinto che, avendo ottenuto il risultato e la condivisione del massimo organismo scientifico che in questo momento collabora con il Ministero della Salute, sarà un provvedimento abbastanza veloce. Noi ce lo auguriamo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!