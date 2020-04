Gravina: “Serie A fino a settembre-ottobre? E’ un’ipotesi. Sulla data del 17 maggio…”

In una situazione inedita non solo per il settore calcistico, ma più in generale per l’intero paese, l’impreparazione di Lega e Federcalcio dinnanzi al coronavirus non riesce ancora a trovare un appoggio sicuro. Tra i litigi dei club ed una curva del contagio che tende a rallentare ma che ancora è troppo incostante per poter far avanzare delle ipotesi concrete, il presidente della FIGC Gabriele Gravina continua a proporre nuove soluzioni di giorno in giorno, cercando di racchiudere molteplici interessi tra pressioni di vario genere.

Intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, il numero uno della Federcalcio ha ribadito ancora una volta la seria intenzione di portare a termine la stagione. Le sue parole: “Serie A fino a settembre-ottobre? E’ una ipotesi. L’unico modo serio di gestire un’emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno. Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire al meglio questa situazione. Una data ipotizzata per ripartire è quella del 17 maggio ma sappiamo, e lo sottolineo ancora una volta, che è una ipotesi. E’ una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20, ma anche la stagione 20-21”.

