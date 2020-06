Gravina vede il bicchiere mezzo pieno: “Spero negli stadi aperti al più presto”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è concesso in un’intervista sulle pagine de Il Mattino: tra speranze sugli stadi aperti e chiarimenti sull’algoritmo, Gravina si è dimostrato relativamente ottimista per il finale di stagione, augurandosi di vedere al più presto gli spettatori presenti alle gare di Serie A.

Riguardo alla possibilità di riaprire i cancelli agli stadi, dunque, Gravina ha detto: “Rivedere in estate i tifosi allo stadio? Me lo auguro. Migliorando l’andamento dei contagi, spero si possa consentire l’accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo“.

Successivamente, si è passati ai punti critici del protocollo in vista della ripartenza: “La quarantena? Il mio auspicio è che l’Italia riesca a superare definitivamente la fase critica, a quel punto si potrà riaffrontare l’argomento con governo e Cts, che su questo aspetto ha sempre mostrato grande cautela“. Infine, il presidente della FIGC ha trattato il tema spinoso dell’ormai famoso algoritmo: “È stato sollevato molto rumore senza nemmeno conoscere di cosa si tratta. Non vogliamo chiamarlo così? Chiamiamolo criterio per la definizione delle graduatorie ispirato al merito sportivo“.

Perché utilizzare l’argoritmo? “Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto, ad esempio, cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare, con club che magari ne hanno giocate di meno rispetto ad altri. Sarà ispirato a un principio di equità e buon senso“.

