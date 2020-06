Gravina sulla ripresa del campionato: “Bilancio positivo. Mancano solo i tifosi”

Nella giornata di oggi si è tenuto il Consiglio Federale. Al termine dell’evento, Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha fatto il punto sulla situazione del calcio italiano post-ripresa, come riporta tuttomercatoweb.com.

Di seguito le dichiarazioni: “Il bilancio è positivo. Mi sembra stia crescendo il calcio, ieri ci sono stati tantissimi gol. Man mano che si riprenderà il ritmo, il calcio migliorerà anche tecnicamente. Manca ancora a mio avviso quel tassello fondamentale che sono i tifosi negli stadi. Spero che questa epidemia ci consenta in tempi rapidi di poter aprire gli stadi e vivere al meglio lo spettacolo. Dipende dagli scienziati, noi siamo pronti, ma non abbiamo nessun riferimento di tempistiche in questo senso”.



