Gravina: “Decreto Rilancio? Passaggio fondamentale per il calcio. Stiamo ponendo le basi per evitare diventi un’emorragia insanabile”

Notizia di poche ore fa quella dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Rilancio”. Una novità importante anche per il mondo del calcio, messo in seria difficoltà dall’emergenza legata al Covid-19. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato le misure del Governo, soffermandosi sull’importanza dei provvedimenti e sulle prospettive future del movimento. Queste le sue parole:

“Un passaggio fondamentale per tutto il calcio italiano. Con l’adozione di questi importanti provvedimenti, per i quali ringrazio il premier Conte, l’intero Esecutivo e in particolare i ministri Spadafora e Gualtieri, Possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia. Anche il calcio sta pagando, come tutti gli altri settori produttivi e le occupazioni del nostro Paese, a causa di questo virus. Ma grazie al lavoro svolto con le istituzioni, confidando in una graduale ripresa, stiamo gettando le basi per impedire che diventi un’emorragia insanabile”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!