Graziani gioca con la tattica: “Chiesa l’uomo giusto per l’Inter, è l’ideale per Conte.” I motivi

Ciccio Graziani, ex calciatore della Fiorentina, ai microfoni di SportMediaset ha parlato del possibile trasferimento di Federico Chiesa all’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno messo da tempo nel mirino l’esterno viola e potrebbero proporre al club di Commisso diverse pedine per abbassare le pretese viola: su tutte Dalbert, già in prestito in questa stagione, ma anche Nainggolan, che potrebbe salutare definitivamente Milano.

Queste le parole di Graziani: “Chiesa potrebbe rappresentare l’uomo giusto per tante big. Lo vedrei particolarmente bene all’Inter in un 4-3-3, sarebbe l’ideale per Conte. E’ ancora molto giovane e va tenuto conto che ha margini di miglioramento enormi.” L’ex viola si sofferma anche sulla possibile ripartenza della Serie A: “Impossibile ripartire a breve, si può ricominciare in modo attento nei primi di maggio. Sarebbe logico prima far rientrare i calciatori che sono andati all’estero, ovviamente al termine dell’emergenza.”



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!