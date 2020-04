Graziani: “Icardi alla Juve? E’ un giocatore statico. Higuain gioca anche per gli altri”

In un periodo in cui di calciomercato inevitabilmente non si sta esagerando nei toni e nelle suggestioni per l’estate, per via dell’incertezza che regna nel calcio europeo, anche l’affare Icardi è passato in secondo piano. Appena prima della pausa, infatti, dalla Francia si era parlato di un possibile addio a fine stagione tra l’argentino e il Paris Saint Germain. Il club parigino, infatti, detiene solamente un diritto di riscatto fissato a 70 milioni e potrebbe restituirlo al mittente al termine dei campionati.

A proposito di un ritorno in Italia di Maurito, il cui nome continua ad essere accostato ad un futuro in maglia Juventus, ha parlato l’ex centravanti Ciccio Graziani sulle frequenze di TMW Radio. Le sue parole: “E’ tra i primi tre a livello mondiali nel fare gol, ma è un giocatore statico. Higuain invece gioca anche per gli altri”.

SULLA UEFA – “Leggo ancora oggi di presidenti che vogliono riprendere. Ma dove vivono? Lo diranno i medici quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista. Ad oggi per me il campionato non riprende. Se poi si vedrà un po’ di luce e ci sarà la possibilità di giocare anche ad agosto, con sacrifici, va benissimo. Ma l’importante ora non è pensare a quando riprendere ma a guarire e superare questa pandemia. Qui si vuole ricominciare a tutti i costi. L’aspetto primario ora è salvare l’Italia”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!