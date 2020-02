Graziani: “Il sorteggio non è andato bene alle italiane. Inter? Ha il 60% di possibilità di passare “

Intervenuto a Radio Sportiva in qualità di ospite, Ciccio Graziani ha detto la sua sul sorteggio di Europa League delle due italiane Inter e Roma. Ecco il suo pensiero: “Non è andata benissimo, si poteva trovare squadre meno attrezzate a livello tecnico. Sicuramente il doppio confronto stimola perché giochiamo contro la quarta e la quinta della Liga. Serviranno tanti sacrifici, sudore e qualità”.

“L’Inter ha il 60% di possibilità di passare il turno. L’importante è iniziare a vincere qualcosa, la squadra è in corsa per tutti e tre gli obiettivi. I nerazzurri devono pensare ad essere protagonisti in Europa League, se la possono giocare”, ha concluso.

