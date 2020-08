Graziani: “Conte? Ottimo allenatore ma si penalizza da solo. Non può diventare padrone di un club”

Ciccio Graziani, ex attaccante di Serie A, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare del futuro della panchina nerazzurra e di Antonio Conte.

La critica al tecnico salentino: “Gli allenatori come Simeone e Conte, invece, non mi piacciono perché con i loro comportamenti in panchina creano pressione ai giocatori e alla lunga diventano controproducenti. Non mi rivedo in loro, quanto più in Klopp nella gestione della partita”.

Gli attacchi alla società: “Da un mese e mezzo fa richieste assurde, dice di non salire sul carro dei vincitori ma io lo sto ancora cercando questo carro. Se parlasse con Mourinho gli ricorderebbe che ha vinto zeru tituli. Lo ritengo un ottimo allenatore, ma a volte si penalizza da solo. Fossi in Zhang gli direi: se non ti va bene come si lavora qui, firmi la rescissione e vai da un’altra parte. Un allenatore non può diventare padrone di una società”.

Su Icardi escluso dalla finale: “Sta facendo come i gamberi e mi dispiace. Lui condiziona il gioco, è un giocatore atipico, sarebbe perfetto per il Napoli ma non per la Juventus”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<