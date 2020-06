Graziani: “Nei prossimi anni l’Inter sarà competitiva. Corso? Era amato da tutti, fra i più deliziosi del nostro calcio”

Molto cambiata la nuova Serie A dopo l’emergenza Coronavirus: senza pubblico e una finestra di mercato che non inizierà a luglio. Della ripresa del campionato e di molto altro ancora ha parlato Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ex calciatore ed allenatore, ospite a Radio Sportiva:

RIPRESA – “La ripresa del campionato sarà un’incognita per tutti. Si va incontro a un mini-torneo, faranno la differenza le condizioni fisiche e la parte tecnica. Le grandi squadre alla fine avranno la meglio“.

CORSO – “Corso? Non ci ho giocato contro ma lo conoscevo bene, era amato da tutti. Aveva sempre la battuta pronta e una buona parola per tutti, Mario è stato fra i più deliziosi del nostro calcio, aveva un mancino magico e faceva disperare Herrera“.

INTER – “Nei prossimi anni l’Inter sarà competitiva per vincere in Italia ed essere competitiva in Europa. Ora ha un po’ di difficoltà e una rosa un po’ ristretta. Vediamo stasera come si comporta con la Samp, nel calcio può succedere sempre di tutto“.

