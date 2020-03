Graziani: “Ridurre gli ingaggi? Serve buon senso. Il campionato può ripartire solo a maggio”

Come tutti noi, anche Ciccio Graziani sta rispettando la quarantena che il governo da oltre una settimana ha ordinato a tutti gli italiani. L’intero Paese è considerato come una grande zona rossa e solo con l’aiuto di tutti i cittadini questa durissima emergenza potrà essere superata. Con la speranza di ritornare il prima possibile alla vita di tutti i giorni, l’ex attaccante è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per commentare le varie ipotesi sul futuro del campionato italiano che, sia dal punto di vista economico che sportivo, si sono fatte negli ultimi giorni.

L’intervento di Graziani: “Coronavirus? E’ diventato una pandemia ed è in tutto il mondo, per cui se un calciatore che gioca in Italia pensa di andare all’estero per non rischiare è un ragionamento senza senso. Riduzione ingaggi? Con un po’ di buon senso, mettendosi ad un tavolo si possono trovare delle soluzioni. Inoltre i calciatori si stanno frugando in tasca e stanno facendo delle donazioni in questo momento così difficile. Prematuro riparlare di quando possa ripartire il calcio, non certo il 23-24 marzo che è una follia, ma probabilmente a maggio. Se questo Campionato dovesse ripartire sarebbe la gioia di tutti, ma stiamo ancora navigando a vista. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, questo virus lo sconfiggeremo. Parlare di calcio in questo momento? La preoccupazione più grande è che la gente vada nel panico, occorre quindi divagare con un po’ di serenità parlando di possibili scenari futuri. In ogni caso raccomando a tutti di stare a casa!”.

