Gresko e il 5 maggio: “C’era un clima strano, fu colpa di tutti. Però sono felice che l’Inter poi si sia ripresa”

Provando a chiedere ad un tifoso dell’Inter di ricordare una delle pagine più buie della storia nerazzurra di certo metterà il 5 maggio davanti a tante altre. Di quel giorno, si è soliti ricordare soprattutto un episodio: l’errore di Vratislav Gresko. Quella disattenzione che costò il pareggio della Lazio e che diede il via alla rimonta dei biancocelesti. A 18 anni di distanza è tornato a parlarne il protagonista: “Ricordo che fu una partita difficile, c’era un clima strano. Stavamo comunque giocando contro una grande squadra come la Lazio che si stava giocando l’accesso alla Coppa UEFA. Quella è stata una brutta giornata per tutti, forse doveva andare così. Tra l’altro in quell’annata abbiamo perso punti importanti contro il Chievo all’ultimo minuto, dove gli avversari riuscirono a pareggiare, e addirittura perdemmo in casa contro l’Atalanta. Ripeto, forse doveva andare così”.

Facile da dire, un po’ meno da accettare probabilmente, soprattutto per i tifosi: “Devo dire la verità: i giornali, i media hanno massacrato un po’ tutti indistintamente. Per quanto riguarda i tifosi invece sono stato preso maggiormente di mira per il mio errore, ma penso che quella partita l’abbia persa tutta l’Inter e non solo un singolo calciatore. Non mi sento di dire niente in particolare. Sono felice perché dopo quegli anni difficili e bui l’Inter ha iniziato a vincere e a mettere trofei in bacheca: dai campionati, alla Champions League del 2010, sono molto felice per la società e per tutti loro”.

Lo stesso Gresko ci tiene poi a ricordare come in realtà la sfortuna lo abbia rincorso e accompagnato non solo in quell’occasione. Continua così, ai microfoni de Il Giornale: “Tra l’altro per me quella era la terza volta che perdevo un tricolore all’ultima giornata; mi successe in Slovacchia, poi in Germania, forse quella più bruciante con la maglia del Bayer Leverkusen e poi appunto con l’Inter”.

