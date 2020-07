Gruppo, miglior difesa e fattore Maravilla: ecco perché l’Inter deve credere allo scudetto

Sei punti (7 sulla carta) da recuperare nelle ultime 5 giornate di campionato. Una missione difficilissima ma non impossibile. Le due vittorie di fila contro Torino e Spal hanno riportato Conte vicino alla Juventus e nell’ambiente nerazzurro è tornata a circolare la parola scudetto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il tricolore resta un miraggio ma l’Inter farà di tutto per rendere più piccante questo finale di stagione. I nerazzurri cercheranno di sfruttare il periodo no della Juventus, di scena lunedì sera a Torino contro la Lazio.

Nelle ultime due partite Conte si è ripreso l’Inter, riuscendo a gestire le forze e a riprendere il timone della squadra. Contro la Roma scenderà in campo la formazione migliore ma nel finale di stagione servirà l’aiuto di tutti.

A partire da quello di Alexis Sanchez, l’uomo in più dell’Inter in questo finale di campionato. Dopo la ripartenza sembra essere tornato il Nino Maravilla ammirato con Barcellona e Arsenal. Con la miglior difesa del campionato e il fatturato degli esterni che è tornato quello di un tempo, l’Inter può veramente sognare.

