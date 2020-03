Guarneri ricorda Peirò: “Giocatore fortissimo, favoloso in contropiede. Gol storico il suo col Liverpool”

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex Inter Aristide Guarneri, protagonista insieme a Peirò nella Beneamata che ha scritto la storia del calcio italiano ed europeo, ricorda proprio l’ex compagno, scomparso quest’oggi. Un fiume di aneddoti per “Gioacchino” tra le avventure vissute sotto la guida di Herrera.

PEIRO’ – “Che dispiacere la perdita di Gioacchino. A quell’epoca potevano giocare tre stranieri nelle Coppe e due in campionato. Quindi alla domenica giocavano soprattutto Jair e Suarez mentre lui scendeva in campo spesso in Coppa. Come calciatore lo ricordo per il suo scatto che bruciava l’erba. Era molto forte tecnicamente, sempre pericoloso in area, in contropiede era favoloso”

RICORDI – “Indimenticabile la nostra Coppa Campioni. In semifinale a Liverpool perdemmo 3-1. Per passare dovevamo vincere 3-0 al ritorno. e Peirò realizzò un gol che è passato alla storia. Mentre il portiere inglese faceva battere il pallone per terra prima di calciarlo, lui spuntò da dietro, mise il piede, rubò il pallone e fece gol. Ci furono delle proteste ma il gol fu convalidato perché non aveva commesso nessun fallo. E vincemmo 3-0 grazie alle altre reti di Corso e Facchetti. Davvero forte, poi era anche di compagnia”

RIPARTENZA DEL CAMPIONATO – “Qui siamo nel campo delle cento pertiche come si dice a Cremona. A mio avviso le date non sono veritiere anche perché tutti i giorni c’è qualcosa di nuovo. La situazione è tragica. Bisogna vedere cosa succede, se non si può andare avanti quest’anno c’è anche l’ipotesi annullamento”



