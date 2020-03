Haaland incorona Adriano: “Era inarrestabile: dribblava e calciava sfondando la rete”

Rappresenta il presente del calcio internazionale ma soprattutto il futuro. Con i suoi gol ha conquistato prima il Salisburgo ed ora anche il Borussia Dortmund, esultando in Champions League sempre e comunque alla sua maniera. Erling Haaland è uno degli attaccanti del momento ed Esporte Interativo ha scelto di intervistarlo, dedicandogli qualche minuto per fargli assaporare i gol di tre grandi brasiliani: Ronaldo, Adriano e Romario.

Tra i tre però, Haaland sceglie l’Imperatore: “Adriano era fantastico, mi piaceva tantissimo. Da pazzi, era inarrestabile. Anche Romario era davvero forte e veloce. Ma Adriano non si preoccupava di nulla: semplicemente dribblava e calciava, distruggendo la rete. Un po’ come il mio gol segnato contro il Paris Saint-Germain”. Tra le tre reti osservate sul tablet, Haaland sceglie l’ex nerazzurro, il migliore secondo l’attaccante norvegese in base alle reti presentate dal giornalista.



