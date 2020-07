Hakimi, ecco la prima promessa: al suo rientro a Milano parlerà già italiano!

E’ il primo grande colpo dell’estate per i nerazzurri ed è già entrato nel cuore dei tifosi. Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter e ha sostenuto ieri tutte le visite mediche di rito. Una giornata molto intensa quella del calciatore marocchino, che è stato accolto dai tifosi in modo molto caloroso. Ora è tornato a Madrid, dove trascorrerà le vacanze, per poi tornare a Milano ad agosto ed iniziare la stagione al servizio di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno destro non vede l’ora di cominciare questa avventura ed ha già iniziato a studiare l’italiano.

Una promessa, quella fatta dall’ex Real Madrid, per quanto riguarda la lingua. Ieri, infatti, ha parlato più che altro spagnolo ed inglese, che conosce molto bene. Al suo rientro dopo le vacanze, però, ha promesso di saper comunicare in italiano, per entrare al meglio nel meccanismo Inter ed interagire con i nuovi compagni. Hakimi non vede l’ora di iniziare e ha deciso di aprire già i libri per ambientarsi nel più breve tempo possibile.

