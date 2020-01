Hakimi elogia Lautaro Martinez: “È davvero forte! Rientra tra gli avversari più forti che ho incontrato finora”

Intervistato ai microfoni di Dazn, il giovane talento del Borussia Dortmund Achraf Hakimi, ha parlato di quali siano stati gli avversari più forti incontrati finora in stagione. E tra questi è spuntata anche l’Inter, squadra alla quale ha segnato in Champions League, ed un giocatore nerazzurro in particolare.

Ecco le sue parole: “Naturalmente il Barcellona ne ha tanti: Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann. È stato più difficile contro di loro. Ma devo dire che anche Lautaro Martinez è davvero molto forte. Posso citare anche Kingsley Coman e Robert Lewandowski”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!