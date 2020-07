Hakimi manifesto delle volontà di Suning: “Conte avrà in mano una rosa mostruosa”

Dopo aver sfiorato il sogno Scudetto ed averlo, ad oggi, quasi perso definitivamente, l’Inter di Antonio Conte cerca di concludere la stagione al meglio e, parallelamente, programmare la prossima. Il primo colpaccio in vista dell’anno prossimo lo ha già perfezionato: manca solo l’annuncio per considerare Achraf Hakimi un nuovo calciatore dell’Inter. Un acquisto che, scrive Tuttosport, rappresenta il “manifesto di come Suning quest’anno voglia fare le cose in grande”.

La volontà della proprietà cinese, infatti, è quella di mettere nelle mani di mister Conte una rosa di alto livello, così da poter puntare realisticamente allo Scudetto già a partire dalla prossima stagione. Ed Hakimi sembra essere solo il primo tassello di questo importantissimo puzzle nella mente di Zhang.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!