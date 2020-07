Hakimi già nella storia: l’ex Real Madrid è l’africano più caro di sempre in Serie A!

Nonostante sia ufficialmente sbarcato nel mondo della Serie A solo da poche ore, il colpo di mercato dell’Inter Achraf Hakimi è entrato già nella storia del campionato italiano. Secondo quanto riportato dal portale calcistico Transfermarkt, il laterale destro marocchino è l’africano più caro di sempre a trasferirsi in una compagine italiana.

Per quanto riguarda anche i trasferimenti avvenuti nel corso degli anni negli altri campionati in giro per il mondo, invece, l’ex Borussia Dortmund si piazza al settimo posto. Ecco la top ten degli africani più costosi nella storia del calcio:

Nicolas Pépé, all’Arsenal per 80 milioni di euro; Riyad Mahrez, al Manchester City per 67,8 milioni di euro; Pierre-Emerick Aubameyang, all’Arsenal per 63,75 milioni di euro; Naby Keita, al Liverpool per 60 milioni di euro; Mohamed Salah, al Liverpool per 42 milioni di euro; Sadio Mané, al Liverpool per 41,2 milioni di euro; Achraf Hakimi, all’Inter per 40 milioni di euro più 5 di eventuali bonus; Hakim Ziyech, al Chelsea per 40 milioni di euro più 4 di eventuali bonus; Cedric Bakambu, al Beijing Guoan per 40 milioni di euro; Didier Drogba, al Chelsea per 29,5 milioni di euro.

