Con Hakimi l’Inter si porta la freccia in casa: è al primo posto per scatti eseguiti in Bundesliga. Che distacco sul secondo!

Non è certo che con Achraf Hakimi l’Inter riuscirà finalmente a mettere la freccia, dal prossimo anno, sulle squadre che le stanno davanti: ma, a giudicare da alcune statistiche rese note dal sito ufficiale della Bundesliga, è perlomeno certo che – con Hakimi, appunto – l’Inter, la freccia, se la sia portata in casa. Di Hakimi era già noto il record messo a segno, nei mesi scorsi, in merito alla velocità massima raggiunta da un calciatore nel campionato tedesco (36,2 chilometri orari fatti registrare nel 2019), ma ora il marocchino si è anche attestato come primatista nel numero di scatti totali effettuati in stagione.

Hakimi, infatti, con la bellezza di 1.083 sprint (in media 36 a partita) guida questa particolare classifica: e lo fa con un certo margine di distacco sul secondo classificato, Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, che segue a 962 scatti stagionali, oltre un centinaio in meno. Wout Weghorst del Wolfsburg, con i suoi 921 scatti, va a completare il podio mentre il quintetto degli sprinter della Bundesliga è completato da Alphonso Davies (915) e da Benjamin Pavard (882), entrambi militanti tra le fila del Bayern Monaco.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<