Hall of Fame del calcio italiano: Oriali entra tra i “Veterani Italiani”, ad un altro interista il Premio Davide Astori

Il 4 maggio a Firenze ci saranno le premiazioni per la Hall of Fame del calcio italiano: i premiati – riporta il sito di Alfredo Pedullà – dovranno consegnare un cimelio simbolico destinato al Museo del Calcio. Durante le premiazioni anche l’Inter sarà presente: Lele Oriali infatti entrerà a far parte della “squadra” dei Veterani Italiani come team manager della Nazionale.

Ma non solo, il dirigente nerazzurro infatti non sarà l’unico interista ad essere premiato: anche Romelu Lukaku entrerà a far parte della Hall of Fame e riceverà il premio dedicato alla memoria di Davide Astori. L’attaccante belga infatti – oltre ad essere un simbolo per la lotta al razzismo – in occasione di Inter-Genoa ha infatti lasciato al suo compagno Sebastiano Esposito la possibilità di battere il rigore del possibile 3-0.

Lukaku dunque è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione, non solo per i gol segnati ma anche per il gesti Fair Play.



