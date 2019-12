Handanovic a quota 100 clean sheets e ora vede Buffon: meno uno dallo juventino

Spesso criticato e molto spesso beatificato. Il primo posto in classifica e la corsa scudetto più aperta che mai passa anche dalle manone e parate di Samir Handanovic. Il capitano e portiere dell’Inter è risultato anche quest’anno di vitale importanza grazie ai suoi interventi che hanno contribuito a portare i nerazzurri, momentaneamente, in cima al campionato.

Lo sloveno, è a quota 100 clean sheet in Serie A con la maglia dell’Inter, a meno uno dal portiere della Juventus Gianluigi Buffon (101) che sarà in campo anche stasera nell’anticipo di Marassi contro la Sampdoria. Handa, che ha subito quest’anno solo 14 gol e fronte di sei gare senza subire reti, cercherà di raggiungerlo sabato alle ore 18, quando a San Siro arriverà il Genoa in una gara ostica ma che deve essere portata a casa per terminare l’anno in vetta alla classifica.

