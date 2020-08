Handanovic da record, è il miglior para-rigori del secolo. Battuto Buffon, in top 10 un altro italiano

Non servivano certo le statistiche per confermarlo, dato che le qualità di para-rigori di Samir Handanovic sono ben note a tifosi ed addetti ai lavori. Ma ora ci sono anche i numeri ad incoronare l’estremo difensore dell’Inter: secondo FootyRoom, lo sloveno ha il maggior numero di tiri dal dischetto parati nel nuovo secolo. Sono state ben trentotto le volte in cui ha evitato la rete, che lo pongono in cima a questa particolare graduatoria, davanti a Gianluigi Buffon.

L’estremo difensore bianconero segue in seconda posizione a quota trenta, davanti a Diego Alves terzo a quota ventisei. Scendendo in graduatoria si incontra poi Manuel Neuer (venticinque), Peter Cech, Andrea Consigli e Mikael Landereau (ventuno), Iker Casillas, Benoit Costil e Frank Rost, che chiudono la top ten a quota venti.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<