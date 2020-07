Handanovic raggiunge Facchetti: la sfida alla Fiorentina è la 475ª in Serie A

Samir Handanovic come Giacinto Facchetti: ruoli diversi, ma la stella maglia per (almeno) 288 presenze in Serie A, con il totale fissato a 475. Il portiere sloveno, infatti, con la sfida di stasera alla Fiorentina, raggiungerà l’icona nerazzurra al 22° posto nella classifica all-time di presenze nel massimo campionato italiano.

Dopo le voci sul suo probabile rinnovo fino al 2022, il portiere sloveno continua ad essere una pietra sempre più importante nella storia del club meneghino. Ora, superato Facchetti, nel mirino di Handanovic, che vanta anche 179 presenze in Serie A con l’Udinese, ci sono Peruzzi, De Sisti e Del Piero, tutti a quota 478; le 500 gare, con il 14º posto occupato da Ciro Ferrara, sono un traguardo più che raggiungibile.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<