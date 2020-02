GdS – Handanovic vuole esserci: il mignolo non fa più male, venerdì giornata cruciale. E Sensi…

Samir Handanovic vuole esserci a tutti i costi domenica sera tra i pali della porta dell’Inter in occasione del derby contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro ieri si è allenato ad Appiano ma senza toccare il pallone: il mignolo della mano sinistra non fa male ma a questo punto della settimana meglio evitare guai inutili.

Solo però nella giornata di venerdì Handanovic tornerà ad avere contatto con il pallone e solo allora il quadro sarà più chiaro: il portierone sloveno, con il tutore fatto apposta per tamponare l’infrazione ossea, deciderà cosa fare. Se il dolore alla mano in qualche modo non scomparirà, Conte rinnoverà la propria fiducia a Padelli che tanto bene ha fatto alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Venerdì sarà una giornata cruciale anche per Stefano Sensi: a due giorni dal derby, l’ex Sassuolo infatti rientrerà in gruppo con l’obiettivo di esserci al derby almeno in panchina. Al momento il centrocampista svolge allenamento personalizzato in campo come Borja Valero, lo stesso accadrà oggi e domani.

