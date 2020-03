GdS – Handanovic punta il decennale nerazzurro: prima dell’estate il prolungamento del contratto

Guardare altrove per assicurarsi un erede di Handanovic all’altezza del portiere sloveno è lecito, ma l’Inter sa bene che ha tutto il tempo per prendere la decisione visto che al momento è ben coperta. Il rendimento del capitano nerazzurro sembra crescere di anno in anno, consentendo al club di non affrettare i tempi su una scelta che dovrà tener conto di tanti fattori. Così, la priorità diventa innanzitutto il prolungamento del contratto dell’attuale numero uno.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, prima dell’estate l’Inter dovrebbe comunicare il rinnovo di Handanovic al 2022. Un prolungamento di un anno che consentirebbe all’estremo difensore sloveno di raggiungere i 10 anni in nerazzurro, mettendosi in scia di portieri storici come Zenga e Bordon. Ad Appiano Gentile se lo tengono ben stretto: sin dal suo arrivo è sempre stato stimato da tutti, al punto di accettare ben volentieri la sua nomina a capitano. Ha un rapporto solidissimo con il preparatore Bonaiuti ed ha conquistato Antonio Conte per i comportamenti e per le doti tecniche, anche nel gioco con i piedi.



