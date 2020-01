Handanovic: “Non so cosa farò dopo il ritiro ma non ci penso: sono concentrato sul presente”

Samir Handanovic a confronto con il suo futuro. Il numero uno dell’Inter parla del domani all’interno della serie di puntate create da Inter TV per Unboxing: “Non penso tanto al futuro, mi piace pensare al presente. Sicuramente voglio rimanere nell’ambito sportivo: a me piace il campo”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal portiere interista ai microfoni della tv della Beneamata. Sfera di cristallo tra le mani e riflessioni sul futuro per il numero uno sloveno, in attesa di scoprire tutte le sue parole nella puntata in onda questa sera su Inter TV.

Questo il tweet pubblicato dai nerazzurri.

