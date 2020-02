Handanovic, obiettivo rientro con la Juve: possibile test contro il Ludogorets

Mentre l’Inter si prepara ad una domenica di riposo forzato, causato dal rinvio del match di questa sera contro la Sampdoria, prosegue il lavoro per il recupero dall’infortunio subito quasi un mese fa da Samir Handanovic. Le previsioni più ottimistiche, che ne pronosticavano un rientro contro la Lazio, si sono rivelate scorrette, tanto che la sua presenza, oggi, è in dubbio anche per il big match contro la Juventus dell’1 marzo.

Il portierone nerazzurro sta lavorando intensamente e vuole rientrare per la gara-scudetto, ma la prudenza è d’obbligo. Al momento Padelli resta il titolare, anche se, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nella gara di ritorno di Europa League contro il Lugodorets è previsto un test proprio per il capitano sloveno. Da quello, si potrà intuire se il numero 1 potrà essere presente tre giorni dopo all’Allianz Stadium.

