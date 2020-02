Handanovic prova il recupero lampo per il derby: giovedì la decisione definitiva

Samir Handanovic proverà il tutto per tutto per cercare di difendere i pali dell’Inter nel derby di domenica. Secondo quanto riportato infatti da Calciomercato.com, il numero uno dei nerazzurri tenterà il recupero in extremis per provare ad indossare i colori interisti nella stracittadina di San Siro.

L’infortunio al quinto metatarso della mano ed il dolore al polso potrebbero costringerlo a circa venti giorni di riposo prima di tornare ad indossare i guantoni e a parare con sicurezza. Il capitano dell’Inter però è pronto a stringere i denti per vestire i panni di numero uno nel derby, tentando il recupero lampo che, ad oggi, risulta però complicato. Maggiori informazioni relative ad una possibile titolarità contro i rossoneri saranno in arrivo nella giornata di giovedì. In caso di forfait anche con il dito fasciato, a scendere in campo contro il Milan sarà Daniele Padelli, già protagonista contro l’Udinese.

