Handanovic risponde ai tifosi: “Infortunio? E’ passato, sto bene. Lazio-Inter la serata migliore”

E’ lunedì e ricominciano le videochat da parte dell’Inter sui propri canali social: i giocatori nerazzurro – a turno – rispondono alle domande dei tifosi interisti in questo momento di profonda crisi per tutto il nostro Paese. Il protagonista di oggi è il capitano Samir Handanovic, ecco le sue parole:

CONCENTRAZIONE – “Ci alleniamo in casa per quello che facciamo. Guardiamo qualche vecchio video e qualcosa che magari hai fatto male. In tv c’è qualche vecchia partita e magari guardi quella”.

RESPONSABILITA’ – “Dobbiamo averla tutta. Nella carriera ho avuto ottimi esempi e ho cercato di rubare la loro personalità nei momenti difficili. Sono contento di essere anche io così”.

TEMPO LIBERO – “Guardo la tv e sto con la mia famiglia ed i miei figli”.

CAPITANO – “Sono orgoglioso di essere il capitano dell’Inter ed ai miei compagni dico di tenere duro e godersi la famiglia. E’ un privilegio indossare questa fascia. Torneremo in campo tutti insieme”.

ESERCIZI – “Ce li hanno mandati via video come tutte le squadre. Con internet siamo agevolati”.

INFORTUNIO – “Sono passati due mesi, sto bene. E’ tutto passato”.

INTER-EMPOLI – “Ci giocavamo tutto, è stato bello ed emozionante. Fortunatamente abbiamo vinto. Piacevole rivederla ma non dobbiamo vivere di ricordi”.

ARRIVO ALL’INTER – “Ambivo a crescere, e per me l’Inter era il top. E’ stato un motivo d’orgoglioso ed un test personale. Dopo l’Inter non c’era niente, era un sogno in quel momento”.

PARATA MIGLIORE – “Ce ne sono state tante, alcune più difficili, altre importanti. La migliore nel derby. Serata migliore? Lazio-Inter di 2 anni fa”.

SOGNO – “Alzare i trofei con la maglia dell’Inter”.

PORTIERE DI RIFERIMENTO – “Julio Caesar. L’ho visto tante volte, ha vissuto la mia epoca. Il migliore è stato lui”.

RAPPORTO CON PADELLI E BERNI – “Bel rapporto, non solo da portiere, ci troviamo spesso d’accordo anche fuori dal campo. Ci capiamo con gli sguardi. Siamo da molti anni insieme ed è normale che sia così”.

RIGORE PARATO PREFERITO – “La prossimo che dovrò fare”.

EMOZIONE CURVA NORD – “Bellissima emozione, soprattutto quando la Curva è vicina e la nostra è sopra di noi. All’inizio provavo un po’ di imbarazzo, ora mi sono abituato. Mi piacciono gli stadi con le curve vicine”.

SLOVENIA – “Sono indietro, ma al momento si può correre o fare una passeggiata. Posto preferito? Centro di Lubiana, dove ci sono fiume e bar quando la città si sta svegliando e prendo il caffè”.

TENNIS – “Brozovic è bravissimo in tutti gli sport, come tennis, ping pong e freccette”.

MOMENTI DECISIVI – “E’ una mia caratteristica. Sono diventato portiere vedendo giocare mio cugino che giocava in porta. Guardavo le sue partite”.

BACIO DI SKRINIAR – “E’ stata una cosa spontanea”.

TIRI PIU’ DIFFICILI – “Sono tutti difficili, il portiere non deve sottovalutare nessun tiro altrimenti prendi gol. Ci sono i tiratori o gli specialisti che sono più pericolosi”.



