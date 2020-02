Handanovic scalpita, è pronto a tornare: feeling positivo col pallone, è pronto per Juventus-Inter

Il suo fidato secondo l’ha sostituito – più o meno – valorosamente in questo mese di stop. Ora, però, il ministro della difesa dei pali nerazzurri, Samir Handanovic, è pronto a riprendersi il suo posto. Quella contro il Ludogorets infatti sarà, almeno finora, l’ultima partita che vedrà Daniele Padelli in campo da titolare. Il capitano ha sostenuto ieri una seduta di allenamento con il pallone, ed il feeling restituito è stato positivo.

Non solo dal punto di vista fisico: la frattura si è ormai rimarginata, ma spesso, dopo uno stop così prolungato, può esserci un fattore psicologico che porta ad una difficoltà ed un timore nel tornare a parare come prima. Ebbene, scrive La Gazzetta dello Sport, Handanovic non ha palesato nulla di tutto ciò. È carico, ha voglia di tornare disponibile per condividere le ultime battaglie con tutti i suoi compagni, da capitano vero.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!