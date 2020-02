GdS – Handanovic, è corsa contro il tempo. Resta un rebus il recupero con la Juventus

Uno dei fattori che più di ogni altra cosa soffre un portiere è senz’altro l’assenza dal campo per un periodo prolungato. Ed è ormai un mese che Samir Handanovic non svolge un allenamento completo tra i pali a causa della frattura rimediata a fine gennaio al mignolo. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nonostante negli ultimi giorni abbia ricominciato ad indossare i guanti, un ‘vero’ allenamento da portiere non l’ha ancora svolto.

Per questo motivo si parla di corsa contro il tempo per il capitano dell’Inter, la cui voglia di esserci contro la Juventus è irrefrenabile. Il suo impiego o meno, però, dipenderà dagli ultimi controlli che verranno effettuati nei prossimi due giorni per consentire il via libera definitivo. Dopo sei partite, dunque, Padelli potrebbe riaccomodarsi in panchina per far spazio al numero uno nerazzurro. O almeno queste sono le intenzioni di Handanovic, visto che una decisione verrà presa solamente all’ultimo momento dopo le risposte che verranno fuori dall’allenamento.

