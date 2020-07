Hellas Verona-Inter, Candreva (Sky): “Spalletti non aveva fiducia in me, con Conte è tutto diverso”

Dopo il 2-2 rimediato contro il Verona Antonio Candreva, uno dei protagonisti del match, si è concesso ai microfoni di Sky Sport: “Rimane il dispiace perché non abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo lavorare per capire dove sbagliamo per non perdere più punti per strada”.

Altre 8 partite da giocare: “Ora c’è da pensare al campionato, non è ancora finita. Dobbiamo arrivare fino in fondo senza rimpianti. Dobbiamo dare tutto in campo, poi penseremo all’Europa League”

Frecciata a Spalletti: “Non aveva fiducia in me, l’anno scorso giocavo poco. Quando l’allenatore ha fiducia in te e giochi con continuità, poi fai bene ogni volta che vieni chiamato in causa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!