Hellas Verona-Inter, Conte: “C’è ancora amarezza ma dobbiamo rialzarci. Turnover? Ho fiducia in tutti”

È già tempo di mettersi alle spalle la brutta sconfitta ottenuta in casa contro il Bologna per l’Inter, attesa domani sera alle ore 21.45 dall’Hellas Verona di Ivan Juric. Alla vigilia del match contro i veneti, ecco la consueta intervista ai microfoni di InterTV di mister Antonio Conte, che ha ormai sostituito la classica conferenza stampa pre-pandemia. Ecco le sue parole.

Caccia al riscatto: “Possiamo farlo preparando al meglio la partita contro il Verona. Il fatto che questa partita arriva subito ci aiuta, amarezza e delusione rimangono ma dobbiamo concentrarci in vista del prossimo impegno. Il Verona è una buona squadra”.

La preparazione: “Abbiamo visto le loro caratteristiche positive e quelle negative, dovremo essere bravi. Tutti dovranno sapere che partita dovremo fare”.

Turnover: “E’ un problema che riguarda tutti, giocare con queste temperature si paga sicuramente qualcosa dal punto di vista degli infortuni. A volte decidi anche di non rischiare per non perdere il giocatore per tante partite. Dall’altra parte ho fiducia in tutti i ragazzi, posso dare spazio a tutti i componenti”.

Avversario temibile: “È una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una delle rivelazioni di questa stagione. L’allenatore è preparato, nella rosa ci sono ragazzi bravi e interessanti ed è una formazione che fa anche dell’aspetto fisico un suo punto di forza. Noi dovremmo essere preparati e bravi per rispondere colpo su colpo sotto tutti i punti di vista, sia tecnico-tattico che fisico e atletico”.

La partita alle 21.45: “Sono variabili che ci stiamo abituando ad affrontare, ci stiamo adeguando a queste situazioni. È inevitabile che quando giochi così tardi soprattutto in trasferta e rientri in tarda notte c’è poco tempo per riposare e recuperare ma sappiamo che dobbiamo affrontare questo tipo di situazioni e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi”.

La partita d’andata: “Ricordo bene la gara di andata, andammo sotto di un gol, poi ci fu un’ottima reazione da parte nostra. Abbiamo giocato bene, tirando anche molto in porta e vincendo poi grazie al gol di Nicolò. Anche la gara di andata dimostra che stiamo andando ad affrontare una buonissima squadra quindi dovremmo fare grande attenzione ma al tempo stesso vogliamo fare risultato”.

Meglio in trasferta: “Quello che cerchiamo di fare con i ragazzi, la mentalità che vogliamo è quella di non pensare se si gioca in casa o in trasferta, c’è sempre la voglia di fare e vincere la partita a prescindere se si gioca tra le mura amiche o in campo avverso. Questo è importante per una squadra che vuole essere propositiva nel gioco”.

Tanto possesso palla: “Tutti noi guardiamo le statistiche, perché dietro ai dati c’è una spiegazione. Sicuramente questi sono dati positivi perché testimoniano come in tutte queste gare abbiamo sempre cercato di fare la partita, di dominarla. Il fatto che anche nell’indice di azioni pericolose in area avversaria l’Inter sia una delle migliori, dimostra che sicuramente le partite sono state buone, ma tutto deve sempre conciliare il più possibile con un risultato positivo a fine gara”.

