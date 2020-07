GdS – La moviola di Hellas Verona-Inter: Irrati grazia Amrabat, manca un cartellino rosso! Su Lukaku…

Quella tra Hellas Verona e Inter è stata una partita molto accesa. Gli animi si riscaldano al minuto 47′: Irrati interviene con un giallo a testa quando volano le scintille fra Amrabat e Borja Valero dopo un contatto, con i due che vanno faccia a faccia.

Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista gialloblu rischia il cartellino rosso nella ripresa: al 60’ non convince la lettura da parte di Irrati del fallo di Amrabat che entra duro su Young di fronte alla panchina dell’Inter, che esplode in proteste. Il giallo, che sarebbe costata l’espulsione al veronese, resta in tasca, in compenso ne vola uno al viceallenatore nerazzurro Stellini.

Il direttore di gara legge bene al 50’ il contatto in area fra Gunther e Lukaku: tra i due solo contatti di gioco, nulla di irregolare, giusto lasciar correre. Al 93’ ancora una lettura poco congrua quando fischia un fallo a Godin su Di Carmine: il veronese si fa sotto indietreggiando ma nell’evitarlo dell’uruguaiano non sembra esserci nulla di falloso.