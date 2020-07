Hellas Verona-Inter, Setti (Sky): “Kumbulla all’Inter? C’è ancora tanto tempo, ma noi sappiamo bene come monetizzare”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, sconfitto nell’ultimo turno a sorpresa dal Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi istanti dal fischio di inizio della partita contro l’Inter, reduce dal passo falso con il Bologna.

Setti, ha dichiarato: “Sicuramente con un mister così vogliamo continuare a stupire, ma le forze non sono più quelle di pre lock down, quando andavamo come treni. Ora bisogna centellinare le energie, puntando ovviamente sempre a ottenere i 3 punti. La voglia di lottare c’è sicuramente. Kumbulla? Si si io e Marotta abbiamo chiuso la trattativa negli spogliatoi (ride). Il ragazzo è un calciatore di prima fascia, il temo per imbastire una trattativa c’è, noi sappiamo bene quello che vogliamo incassare. Giocheremo bene la nostra partita e otterremo certamente quello che vogliamo”.

“L’Europa? Sognare è lecito, ma non sarà facile. Ci proveremo sicuramente”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!