Hellas Verona-Inter, Young (Inter TV): “Oggi contano i tre punti, ho chiesto la vittoria ai miei compagni”

C’è voglia di rialzarsi dopo la sconfitta di domenica pomeriggio in casa contro il Bologna. L’Inter di Antonio Conte scenderà in campo al Bentegodi contro la rivelazione Hellas Verona per tornare alla vittoria e riprendersi il terzo posto dopo il sorpasso dell’Atalanta.

Durante il pre partita ha parlato Ashley Young ai microfoni di Inter TV: “Siamo pronti e vogliamo tornare alla vittoria. Stasera contano solo i tre punti. Condizione fisica? Conosco i miei compagni e ce la metteremo tutta. Attenzione e concentrazione durante il match. Per il mio compleanno chiedo solo i tre punti”.



