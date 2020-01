Helveg ed il colpo Eriksen per l’Inter: “Può aiutare i nerazzurri a raggiungere la vittoria”

Thomas Helveg racconta l’acquisto di Christian Eriksen da parte dei nerazzurri. In un’intervista riportata dal quotidiano danese Ekstra Bladet, l’ex calciatore dell’Inter racconta il suo punto di vista in merito al nuovo arrivo tra le fila della Beneamata.

“Eriksen può aiutare l’Inter a portarla ad un livello successivo. I nerazzurri hanno un grande desiderio di tornare a vincere lo scudetto e credo che la Beneamata sia il club più vicino alla Juventus per la lotta al primo posto”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Thomas Helveg, ex calciatore nerazzurro e connazionale del nuovo arrivato Eriksen. L’uomo giusto per impensierire i bianconeri nella corsa scudetto: questo il ruolo del danese, sbarcato a Milano tra gli applausi dei tifosi interisti.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!