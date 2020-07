Helveg spiega: “Eriksen ha bisogno di tempo per ambientarsi”

Sulle frequenze di Radio Musica Television, nel corso del programma Taca La Marca, è intervenuto Thomas Helveg. L’ex difensore danese di Inter, Udinese e Milan ha commentato l’attualità calcistica, soffermandosi anche sulla situazione del connazionale Christian Eriksen. Queste le sue parole: “A Christian non manca assolutamente niente, è un ragazzo molto tranquillo. In un campione ci si può aspettare un carattere diverso. Quello che gli si può augurare è di lasciarsi andare un po’ e di giocare senza paura di avere successo, facendo vedere quello che sa fare.

Se il carattere poteva essere un qualcosa di sconosciuto ai più, il giocatore che è non lo si scopre certo ora: “Di qualità ne ha tanta, ma non è quel tipo di giocatore che fa la differenza già il primo giorno, ha bisogno di tempo per conoscere l’ambiente, non è uno che sfonda subito. Bisogna dargli tempo. Sono più che convinto che verrà fuori per quel grande campione che è”, ha dichiarato Helveg.

