Hoedt difende De Vrij per quel Lazio-Inter: “Difficile giocare contro la sua nuova squadra”

È intervenuto in una delle dirette Instagram del giornalista Gianluca Di Marzio, nell’appuntamento “casa Di Marzio”, l’ex difensore della Lazio, Wesley Hoedt. L’ex biancoceleste è ora in prestito all’Anversa dal Southampton. Ha voluto parlare del suo passato in Italia spendendo belle parole per la sua vecchia squadra. Tra tutti i compagni nominati c’è anche il difensore nerazzurro Stefan De Vrij, nonché ex compagno nei biancocelesti. Oggetto di discussione quel famoso Lazio-Inter di quasi due anni fa, valevole per la qualificazione in Champions League. L’Inter ne uscì vittoriosa per 2-3, segnando il gol del momentaneo pareggio del 2-2, su un rigore procurato da Icardi, con fallo dello stesso De Vrij. Molte furono le polemiche contro il difensore classe ’92 che all’epoca aveva già firmato per il passaggio ai nerazzurri. In molti tifosi laziali lo accusarono di aver causato appositamente il fallo.

Così Hoedt, in difesa del suo vecchio compagno di squadra nonché connazionale: “Con De Vrij ho parlato quasi un’ora tre giorni fa. In Serie A è tra i più forti, mi ha aiutato tantissimo. Con l’Inter era una partita molto particolare per lui, era difficile giocare contro la sua nuova squadra”.

