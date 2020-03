Hubner: “Campionato falsato? Un parolone, ma la situazione è difficile”

Intervistato dai microfoni di FootballNews24, l’ex centravanti Dario Hubner ha analizzato dal suo punto di vista il caos che ha colpito la Serie A legato all’emergenza Coronavirus parlando anche della corsa scudetto che comprende Juventus, Inter e Lazio.

CAMPIONATO FALSATO – “Falsato in questo momento è un parolone. Finalmente dopo tanti anni c’erano tre squadre che potevano vincere lo scudetto e sembrava fino a qualche mese fa che la lotta sarebbe durata fino alla fine. Con quanto sta succedendo non dico che si sia falsato, però è un po’ difficile perché una squadra gioca 3 partite in 6 giorni, l’altra riposa, l’altra ancora invece conosce già i risultati. Come situazione è molto brutta. Io ricordo 30 anni fa quando si giocava tutti alle 2:30 e si sapeva alla fine chi vinceva e chi perdeva. Oggi giocano dal venerdì alla domenica, è un po’ un casotto”

SCUDETTO – “Come potenzialità credo che la squadra più forte sia la Juventus. L’Inter ha delle buone qualità per essere una grande squadra e la Lazio sta giocando il miglior calcio, non ha pensieri. Sicuramente la Lazio ha meno pressioni di Inter e Juventus, e ha meno impegni. Mentalmente credo sia quella messa meglio di tutti e che può gestirsi il lavoro durante la settimana per essere al top la domenica, mentre la Juventus e l’Inter hanno gli infrasettimanali di coppa. Con tre partita alla settimana è dura”