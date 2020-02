Hubner: “Tempo fa i difensori erano tutti bravi, come Samuel o Nesta. Pirlo regista post Inter”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante di Brescia e Piacenza Dario Hubner ha commentato il livello della Serie A, ricordando alcuni aneddoti del suo passato e parlando anche dei difensori del massimo campionato italiano.

DIFENSORI – “Prima di un Brescia-Milan, all’ingresso, Maldini mi chiese la maglia. Pensavo mi prendesse in giro, mi sembrava assurdo, ma rimane un orgoglio per me. Tempo fa i difensori erano tutti bravi, ogni domenica ti giravi e c’era uno tra Nesta, Cannavaro, Samuel, Thuram o lo stesso Maldini. Nesta, in particolare, spiccava perché non te lo sentivi dietro, ma ogni volta c’era e ti portava via la palla”

PIRLO – “L’ho avuto a 16 anni, era un ragazzo che si allenava quasi ogni giorno con noi. Era già un mezzo fenomeno ma era timido. Ascoltava tutti, non ha mai risposto. A Brescia fece benissimo, poi tornò dopo l’Inter e in rosa c’era già Baggio come trequartista. Mazzone lo spostò regista, il suo ruolo, viste visione di gioco e tecnica”

