I consigli di Cordoba: “Davinson Sanchez perfetto in Serie A. Inter, prendi Muñoz del Nacional!”

Intervistato dai microfoni di Radio Caracol, l’ex centrale dell’Inter Ivan Ramiro Cordoba ha voluto consigliare alcuni calciatori colombiani, suoi connazionali, che vedrebbe bene con la maglia nerazzurra. I suoi esempi vanno da calciatori già affermati e molto forti a calciatori più giovani e meno conosciuti, che potrebbero quindi diventare dei talenti per il futuro. Ecco i consigli di Cordoba all’Inter.

Colombiani per l’Inter –“Mi piace molto Luis Díaz, sta facendo molto bene al Porto e le sue prestazioni potrebbero lanciarlo in una squadra più grande. Dávinson Sánchez e Yerry Mina sono altri due giocatori che sicuramente farebbero molto bene in Italia. E Daniel Muñoz del Nacional è un giocatore molto interessante“.

Diversi ruoli coperti in carriera – “Sebbene non fosse la mia posizione preferita, capii che mi schieravano laterale per poter contenere i calciatori più veloci. Giocare con Mario Yepes e Walter Samuel mi faceva sentire a mio agio: è stato molto bello averli come compagni”.

