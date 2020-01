Lucio si ritira: quattro ex Inter nella formazione dei suoi fedelissimi

Lucimar Ferreira da Silva, noto semplicemente come Lucio, ha scelto di annunciare il suo addio al calcio. Lo ha fatto a 42 anni e dopo una carriera ricca di successi soprattutto grazie all’avventura vissuta con i colori dell’Inter che lo ha visto trionfare nel Triplete del 2010. Transfermarkt, uno dei migliori riferimenti dal punto di vista delle statistiche, ha scelto di raccogliere insieme i “fedelissimi” di Lucio, ovvero i calciatori con i quali ha condiviso più partite in carriera.

Partendo dalla difesa, spiccano Maicon (145 gare), Demichelis del Bayern Monaco con 154 partite e Lahm con 128 gare insieme a Julio Cesar, leader con 155 presenze condivise. A centrocampo spazio al re Zé Roberto con 224 gare in condivisione insieme a Schweinsteiger con 183 partite, Ballack con 125 e l’ex capitano nerazzurro Javier Zanetti con 126 gare. In attacco, occhi puntati su Roy Makaay e Diego Milito con i quali ha condiviso rispettivamente 118 e 109 presenze. Buona seconda vita calcistica dunque a Lucio, tra i protagonisti dell’Inter di Mourinho all’epoca del Triplete in Italia e soprattutto in Europa.

