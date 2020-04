I giocatori dell’Inter sono tornati tutti a Milano: ora la quarantena. Sugli allenamenti…

In questo momento di grande emergenza e preoccupazione molti giocatori dell’Inter sono volati via da Milano per raggiungere le proprie famiglie e stargli accanto. Il calcio è fermo ormai da più di un mese e non si sa ancora nulla sulla possibile ripresa: i vertici sono stati molto chiari a riguardo, dovranno esserci le condizioni per riprendere.

Come riporta Sky Sport i giocatori interisti sono tutti tornati a Milano dopo la “chiamata” del club: ora dovranno tutti restare a casa in isolamento per 14 giorni come vuole la prassi. Per quanto riguarda gli allenamenti invece non c’è ancora una data precisa: prima le visite a fine quarantena, poi – forse – si potrà tornare in campo.



