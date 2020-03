I retroscena di Bergomi: “Vi racconto quando potevo lasciare l’Inter. E su Eriksen avevo ragione”

Si apre anche il libro dei ricordi in diretta su Sky Sport 24 con l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, ora tra gli opinionisti di punta dell’emittente satellitare, che interviene in diretta per rispondere alle domande degli spettatori. Prima di raccontare due retroscena sulla sua lunghissima carriera nerazzurra, però, la prima domanda è sul tema Christian Eriksen e sul suo rendimento a Milano: “È una domanda che mi hanno fatto tantissime volte. Il tempo mi ha dato ragione, nel senso che è un calciatore diverso dai centrocampisti che ha l’Inter, ma i miei dubbi era sul dove collocarlo in un sistema di gioco come quello dell’Inter di Conte. Fino ad ora ho avuto ragione tra virgolette, in quel sistema di gioco è difficile trovarlo nei tre centrocampisti perché lì ci vuole intensità e lui invece è un altro calciatore, Conte sta cercando di trovargli una posizione diversa. Lui ha bisogno di stare più possibile davanti, ha bisogno di tempo per trovare la collocazione giusta”.

DIFENSORE PIÙ FORTE AL MONDO – “Non ho dubbi nel senso che van Dijk è il calciatore che ha fatto fare il salto di qualità a questa squadra. Da quando è arrivato lui ha dato leadership, carisma, gol. Penso che in questo momento è quello che interpreta il ruolo nella maniera migliore”.

POTEVA LASCIARE L’INTER – “Ci sono stati due momenti. Una volta quando Trapattoni allenava ancora la Juventus, mi aveva chiesto se stavo bene all’Inter e mi disse “allora rimani all’Inter”. Poi subito dopo l’anno di Orrico, ci erano state delle difficoltà dopo gli anni di Trapattoni. Le responsabilità lì ricadevano sempre su Zenga, Ferri e Bergomi e le due squadre di Roma si erano avvicinate. Poi è arrivato Bagnoli e mi ha detto ‘ma tu dove vuoi andare’. Allora sono rimasto all’Inter, abbiamo fatto un anno straordinario spaventando il grande Milan fino all’ultimo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!