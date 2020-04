I ricordi di Cesar: “Inter, zero rimpianti. Lasciai la Lazio per cercare nuovi stimoli”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di LazioNews24, l’ex calciatore nerazzurro Cesar Rodrigues Aparecido ha scelto di raccontare un retroscena particolare relativo al suo passaggio all’Inter. Dopo una lunga parentesi in biancoceleste infatti, il calciatore fu acquistato dalla Beneamata ed indossò i colori interisti in due diverse avventure, da inizio 2006 e nella stagione 2007/2008 dopo due prestiti al Corinthians ed al Livorno.

“Inter? Devo dire la verità, non ho rimpianti di quella esperienza, sono sempre stato un professionista ed ho rispettato tutti. Alla Lazio la società non era più all’altezza dei giocatori in campo, non c’erano più le condizioni base per restare. Sono andato all’Inter per scelta mia, per cercare nuovi stimoli. Certo mi è dispiaciuto tantissimo lasciare la Lazio, ma era il momento di salutarci”. Questo il ricordo di Cesar, protagonista a fasi alterne con la maglia dell’Inter. Due scudetti ed una Coppa Italia in bacheca con i colori nerazzurri prima dell’addio definitivo ed il ritiro, avvenuto nel 2010.

